Giorgia Soleri, la maglietta provocante: «Scusate se ho belle te**e. Te la dedico...»

di Redazione web

Giorgia Soleri ha ribadito il suo parere in merito alle sue opinioni. L'attivista, infatti, ha indossato una t-shirt provocante che, nero su bianco, aveva su scritto: «Scusate per le mie belle tette e corrette opinioni». Tra trascolo senza il letto, le condizioni di salute del papà e gli impegni di lavoro, la vita per l'ex fidanzato di Damiano dei Maneskin, non è sempre semplice. Ecco perché un momento di leggerezza come quello di indossare una maglietta provocante ha conquistato i fan.

Giorgia Soleri, il trasloco dopo la rottura con Damiano: «Non ho un letto, dormo sul materasso gonfiabile…»

Giorgia Soleri: «Ecco cosa significa per me invecchiare» e posta gli screenshot "compromettenti"

La maglietta provocante

La scritta sulla maglietta provocante ha conquistato tutti.

«Solo un capricorno che fa il capricorno», ha scritto come didascalia del post su Instagram che contiene la carrellata di foto mentre indossa la tshirt irriverente. Poi, nei commenti, rivolgendosi all'amica Isabella Premutico che dei segni zodiacali fa ironia con umorismo, ha aggiunto: «Te la dedico».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA