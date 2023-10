Giorgia Soleri: «Ecco cosa significa per me invecchiare» e posta gli screenshot "compromettenti"

di Redazione web

Giorgia Soleri è molto attiva sui propri profili social e ama pubblicare tante storie al giorno per tenere sempre aggiornati i suoi fan su ciò che fa. L'attivista si è da poco trasferita in una nuova casa a Roma: dopo la fine della storia con Damiano David (durata quasi 6 anni), ha lasciato l'abitazione di prima e, ora, che ha terminato il trasloco sta sistemando gli ultimi particolari. Proprio questo, ovvero "pensare da adulti" è il significato di invecchiare ma non solo, anche chiedere all'amica di mangiare verdure per l'intestino pigro.

Le storie Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha pubblicato alcuni screenshot in cui mostra cosa voglia dire per lei invecchiare. L'influencer stava chattando con la migliore amica Federica Fabrizio, con la quale ha partecipato a Pechino Express. Le due stavano organizzando il pranzo della domenica e Giorgia dice alla compagna di viaggio: «Vorrei delle verdure cotte, magari delle zucchine... il mio intestino ne ha bisogno», quindi, Federica risponde: «Allora facciamo una lasagna di verdure, lascia fare a me, fidati». La conversazione termina con Giorgia Soleri che felice esclama: «Che bello! Vengo a cucinare da te» e scrive: «Ecco cosa significa per me invecchiare». Nella storia successiva, l'attivista posta lo screenshot di un acquisto appena effettuato e scrive: «Ma anche essere felice per aver comprato il letto non scherza».

Giorgia Soleri e i social

Giorgia Soleri è molto popolare sui social, soprattutto su Instagram dove si racconta ai suoi fan a 360 gradi. L'influencer, a volte, viene criticata dagli hater che pensano sia incoerente in alcuni atteggiamenti ma lei risponde poche volte alle provocazioni.

