Giorgia Soleri e l'ascendente in Gemelli: «Se no come avrei preso l'addio a Damiano dopo 5 anni?»

di Redazione web

Giorgia Soleri ha lasciato il suo appartemento di Roma per tornare nella sua città natale, ovvero Milano. L'influencer più volte ha fatto sapere ai suoi follower che era in procinto di cambiare città e li ha sempre tenuti aggiornati in merito al suo trasloco. Proprio nelle scorse ore, Giorgia ha completato il trasferimento e, come racconta nelle sue storie Instagram, è un po' stanca. Per rendere meglio l'idea del periodo pieno zeppo di emozioni, l'attivista ha fatto riferimento all'astrologia, citando anche la sua storia finita con Damiano David.

Giorgia Soleri, sexy post su Instagram. Ma i fan attaccano: «Certe cose non si possono vedere»

Giorgia Soleri super sexy, il topless su Instagram scatena i fan: «C'è chi ha zoomato e chi mente»

La storia Instagram di Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha postato una serie di storie su Instagram in cui racconta quant'è stato stancante il trasloco. Nella prima immagine, l'influencer è coperta da un filtro che la fa sembrare anziana e, quindi, scrive: «Bello il trasloco, lo dice Giorgia, 27 anni». Nelle storie successive, poi, l'attivista sembra fare un po' mente locale sul modo in cui ha affrontato questo periodo intenso di emozioni. Quindi, scrive: «Io che penso che per fortuna ho ascendente e luna in gemelli altrimenti il mio sole in capricorno, che odia i cambiamenti, sai come l'avrebbe presa la fine di una storia di lunga più di cinque anni e un trasloco nel giro di sei mesi??».

Poi, nell'immagine successiva, Giorgia scrive: «Ecco che cosa significa saper vedere il lato positivo amici».

Giorgia Soleri e il trasloco finito

Giorgia Soleri aveva comunicato ai suoi fan di avere terminato di fare il trasloco, con una storia in cui fotografava la sua libreria e scriveva: «Ho sistemato i miei libri in ordine cromatico.

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 20:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA