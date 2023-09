Giorgia Soleri, Federica Fabrizio e Victoria Cabello: 'reunion Pechino Express' tra le sfilate della MFW

di Redazione web

Giorgia Soleri si trova a Milano per la MFW, dove tra eventi esclusivi e sfilate dei brand più prestigiosi, l'attivista è riuscita a trovare del tempo per incontrare alcune sue amiche che non vedeva da un po'. Si tratta di alcune colleghe di avventure un po' particolari e selvagge, quelle di Pechino Express, il reality basato sull'istinto di sopravvivenza e la scoperta di culture totalmente diverse da quelle occidentali. Ma questa volta, Giorgia Soleri ha preferito un outfit composto da un maglione arancione di Luisa Spagnoli allo zaino piuttosto ingrombrante di Pechino.

Andiamo a vedere il suo ultimo look della MFW e la successiva reunion con alcune delle protagoninste di Pechino Express.

La Milano Fashion Week sta giugnendo al termine e Giorgia Soleri ha chiuso questa bellissima parentesi con un abito che ha lasciato tutti senza parole. Alla sfilata di Luisa Spagnoli, l'attivista e influencer ha scelto un capo della nuova collezione molto particolare: un maglione color arancione oversize con maniche a palloncino, che le lasciava le spalle scoperte. Per il sotto ha optato per una gonna alla caviglia, dello stesso solore e un paio di tacchi a spillo neri.

Il look è stato commentato molto dai suoi fan: «Non hai caldo con un maglione del genere?», ma tuttavia è stato apprezzato perché il colore metteva in risalto il suo viso e la illuminava.

La reunion con Pechino Express

I tacchi indossati per la MFW sono durati il tempo della sfilata e poi rimessi nella scarpiera, sostituiti da un paio di comode sneakers per incontrare alcune sue vecchie conoscenze. Si tratta di Federica Fabrizio, sua compagna durante l'avventura e Victoria Cabello, altra grande protagonista di Pechino Express, il reality che attraverso un itinerario che ripercorre gran parte dei paesi dell'Oriente, porta i concorrenti a superare delle tappe, con l'aiuto della popolazione locale.

La reunion è stata immortalata con una storia su Instagram e tante risate, ricordando i sacrifici e le avventure superate durante Pechino Express.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 09:23

