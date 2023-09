Giorgia Soleri, le foto delle cicatrici dopo l'operazione: «Non si vedono quasi più». Cosa è successo

di Redazione web

Giorgia Soleri torna a parlare dell'endometriosi e dell'intervento subito due anni fa per curare la patologia. Insieme alla vulvodinia, si tratta di due fastidi, percepiti inizialmente come tali, ma che possono comportare dei veri e propri rischi alla salute delle donne.

Nelle sue Instagram stories, l'influencer ha riaperto l'argomento spiegando come oggi, a distanza di tempo, quasi non si vedano più i segni dell'intervento.

L'intervento consiste nell'asportazione del tessuto endometriale e delle eventuali cisti e viene eseguito, per la maggior parte delle volte, in tecnica laparoscopica, ossia con l'introduzione degli strumenti operatori e della videocamera chirurgica in piccoli fori praticati a livello addominale, in anestesia generale.

Quest'ultimi, avevano causato delle piccole cicatrici all'attivista social che oggi, ha pubblicato le immagini di due anni fa e le differenze con quelli che sono i segni che oggi ha sulla sua pelle, quasi impercettibili.

