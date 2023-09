Giorgia Soleri, confessione social: «Al momento non ho sintomi, ma due giorni fa...»

di Redazione web

Giorgia Soleri si è confessata con i suoi fan su uno dei temi per i quali si batte quotidianamente e, cioè, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza da parte delle donne sulla loro femminilità e intimità.

Di rientro dalla Mostra del Cinema di Venezia, dove si è ritrovata sotto i riflettori per aver sfilato sul red carpet con i peli sulle gambe, oggi ha rivelato il suo appuntamento quotidiano: ecco dove è andata.

La fisioterapista per il pavimento pelvico

«Oggi giornata di ritorno alla vita normale, ho stirato, ho fatto il bucato, ho cucinato riso basmati, ho rifatto letto. Ora sto per uscire per andare dalla mia amata fisioterapista per il pavimento pelvico. L'ultima volta che ci sono stata due mesi fa mi ha detto: 'Stai bene, ci vediamo tranquillamente a settembre'. Due giorni fa mi è venuta la cistite.

I fisioterapisti del pavimento pelvico sono preparati in anatomia, fisiologia e funzione della regione lombo-pelvica. Si tratta di professionisti addestrati ad identificare e trattare la disfunzione con il pavimento pelvico, così come i sistemi che contribuiscono.

