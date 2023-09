Venezia 2023, la Mostra degli influencer? Da Giorgia Soleri a Paola Turani, perché sono tutti sul red carpet

di Alessandra De Tommasi

Senza gli attori hollywoodiani – in sciopero da luglio - ad affollare il red carpet, la Mostra del Cinema di Venezia è presa d’assalto da influencer e content creator, noti solo al pubblico della bolla social. Griffati e sponsorizzati, di solito fanno solo la passerella, senza neppure entrare in sala a guardare il film.

Gli influencer a Venezia 2023

Una delle più “celebri” – si fa per dire – è la ex di Damiano dei Maneskin, Giorgia Soleri, che ha calcato il red carpet da "rivoluzionaria", ossia senza depilarsi.

Le star



Per fortuna le star internazionali in Laguna ci sono (anche se non al Lido per le pellicole): alla sfilata evento “One night only” di Giorgio Armani erano presenti non solo gli idoli dello streamer, dal duca di Bridgerton a Denver de La casa di carta, ma anche nomi come Benicio Del Toro e Michelle Rodriguez, volti che popolano le storie raccontate su grande schermo.

Luca Murphy - foto di Gianluca Mennitto

Per fortuna esiste qualche esempio virtuoso, come Luca Murphy, ex teen idol per Maggie e Bianca, Mia and Me e Provaci ancora prof!: al suo primo red carpet veneziano torna da autore, oltre che da attore.

