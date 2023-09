Venezia, Paola Turani e la gaffe sul red carpet: si avvicina al pubblico per i selfie ma nessuno la riconosce VIDEO

di Redazione web

Paola Turani calca il red carpet del Festival di Venezia con la sua solita grazia ed eleganza. Si distingue, tra i tanti che sfilano sul tappeto rosso più ambito del momento, ma non tutti la riconoscono. In abito argento, abbinato a un mantello nero, viene fermata dai fotografi. Ma quando si avvicina alle transenne dove si accalcano i fan, l'imbarazzo è evidente. La scena è stata ripresa in video ed è diventata virale sui social.

Venezia 2023, pagelle look quarta serata: Carla Bruni diva (8), Giorgia Soleri non depilata (6), Vacchi in canotta (0)

Paola Turani a Venezia, nessuno la riconosce

L'influencer bergamasca è una habitue del Festival di Venezia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA