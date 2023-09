Venezia 2023, pagelle look ottava serata: Madalina Ghenea diva (8), Taylor Mega nude (5), Violante Placido in vestaglia (6) Nessun look memorabile, nessun divo a sfilare







di Veronica Cursi L'ottava serata del Festival di Venezia 2023 passa in sordina. Nessun look memorabile, nessun divo a sfilare. Quest'anno, diciamoci la verità, il red carpet fa sognare poco. Bar Refaeli 8 Che meraviglia! La top model, elegantissima in un abito di Elisabetta Franchi, stasera ha pochissime rivali. Lo strascico bianco è la ciliegina sulla torta. Madalina Ghenea 8,5 Finalmente qualcuna che gioca a fare la diva! Siamo pur sempre al Festival di Venezia, mica alla sagra del tordello. Madalina illumina il red carpet in un abito di seta bianco con boa di struzzo che toglie e mette ad ogni flash. Diva e divina. Taylor Mega 5 Venere di Botticelli in versione influencer. La raffinatezza è un'altra cosa. Denny Mendez 5 Frange, strass, ricci. Che mal di testa. Pure gli orecchini sono invadenti. Elisabetta Pellini 6 Di sicuro originale, forse un po' troppo optical. Roba che a guardarla ti ipnotizzi. Manila Nazzaro e Stefano Oradei 4 La nuova coppia fa capolino al Festival: baci, abbracci, tenerezze. Promossi in amore, bocciatissimi in eleganza. Lei con quel vestito sfumato di strass e lui che le si abbarbica tipo koala nascondendo (che forse è anche meglio) l'outfit ai fotografi. Subito a lezione di red carpet. Violante Placido 6 L'effetto vestaglia è dietro l'angolo. Lei, per fortuna, invece delle pantofole opta per un delizioso paio di sandali infiocchettati. Benedetta de Luca 9 La bellezza della diversità. L'avvocato e stilista, nata con una malattia rara, à la fondatrice di un marchio di moda inclusiva il cui obiettivo è spingere il settore della moda ad adeguarsi alle disabilità. E lei ci riesce alla perfezione. Silvia Salis 7,5 Viva la mamma. L'ex atleta azzurra, moglie del regista Fausto Brizzi, sfoggia il suo pancione fasciato in un lungo abito di seta color ghiaccio. Radiosa. Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Settembre 2023, 09:17

