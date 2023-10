Tale e Quale, Arisa presa di mira da Loretta Goggi: «Non ha una grande estensione vocale». Ma il web non ci sta: tutta invidia?

di Redazione web

La puntata di Tale e Quale Show di venerdì 13 ottobre ha smosso molto l'opinione dei telespettatori. Le esibizioni, sempre più coinvolgenti e spettacolari, hanno lasciato senza parole la giuria (e persino Carlo Conti in un'occasione particolare), ma ad aver alimentato il chiacchiericcio sui social è stato un commento di Loretta Goggi sulla performance di Ilaria Mongiovì che ha interpretato Arisa, in "La notte".

Un'esibizione che ha lasciato tutti senza parole, apprezzata anche da Loretta che ha commentato così. Andiamo a leggere cosa ha detto e il motivo della reazione del web.

Tra i vari complimenti rivolti a Ilaria Mongiovì dopo la sua performance di "La notte", tale e quale ad Arisa, c'è stato quello di Loretta Goggi che ha un po' indispettito i fan della cantante.

«Arisa non ha una grande estensione, non ha le famose quattro ottave, tre ottave, come se cantare bene significasse gridare e avere tanta voce.

«Ma cosa sa dicendo Loretta? Arisa non ha estensione vocale? Sarà un po' invidiosa?», ha detto un utente che commentava la puntata e in molti si sono trovati d'accordo.

Il commento di Cristiano Malgioglio

A calmare gli animi che si stavano accendendo ci ha pensato Malgy che, con la sua solita nonchalance ha commentato: «una volta solo ho portato il suo cane fuori ad Arisa, io adoro i cani ma fanno la cacca ovunque», scatenando la risata generale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 09:52

