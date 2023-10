Tale e Quale Show, Alex Belli bacia Cristiano Malgioglio: lo "scandalo" Rosa Chemical-Fedez a Sanremo torna sulla Rai

di Redazione web

Tale e Quale Show sta entrando nel vivo della competizione, con esibizioni sempre più incredibili e che ricordano perfettamente la versione originale. Il cast di quest'anno è molto preparato e uno dei ragazzi in gara che da subito si è detto disposto a tutto è stato Alex Belli che ieri sera, 6 ottobre, ha presentato la sua imitazione di Rosa Chemical.

il risultato è incredibile e la sua esibizione di "Made in Italy" non poteva non concludersi con il "bacio della discordia" che il cantante diede a Fedez a Sanremo e che fece molto arrabbiare Chiara Ferragni da dietro le quinte...

Che Cristiano Malgioglio non sia un fan accanito di Alex Belli lo avevamo notato dai commenti molto duri e taglienti che riserva al concorrente. Anche in questa puntata, non si è tirato indietro e la sua versione di Rosa Chemical non gli è proprio piaciuta: «Mi fai impressione, sembri una macchinetta».

Alex Belli, tuttavia, non si è fatto abbattere da queste critiche, anzi, ha voluto ringraziare il giudice con un sonoro bacio sulle labbra, come fece Rosa Chemical con Fedez, durante Sanremo 2023. Sì, proprio quel bacio che scatenò una lite furiosa tra i Ferragnez.

