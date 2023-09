Malgioglio Barbie a Tale e Quale show, che gaffe con Ginevra Lamborghini

di Redazione web

Tale e Quale Show ha riscaldato i motori ed è partita la nuova edizione. Ad aprire le danze ci pensa Carlo Conti che ha presentato la giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio nelle vesti di Barbie e Chiara Ferragni, imitata da Valentina Barbieri. Gli occhi sono tutti su Malgioglio e il suo travestimento che, con brillantini, cappelo da cowboy e tutina fucsia, ha conquistato il pubblico.

Nel corso della serata, tuttavia, Malgy si è resa protagonista di uno scivolone ai "danni" di Ginevra Lamborghini. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Carlo Conti: «Con Tale e Quale Show riuniremo le famiglie. Tornare a Sanremo? Mai dire mai»

Tale e quale Show, "Chiara Ferragni" in giuria: Pamela Prati e Alex Belli concorrenti. Ecco tutte le novità

Ginevra Lamborghini era uno dei volti più attesi in questa nuova edizione di Tale e Quale Show e la sua performance di Mon Amour non ha deluso di certo le aspettative. La cantante ha interpretato Annalisa e la giuria si è complimentata con lei. Anche Malgioglio ha avuto parole dpositive nei suoi confronti, peccato che avesse confuso la concorrente Ginevra Lamborghini con sua sorella, Elettra Lamborghini...

«Ah non sei Elettra? Sei la sorella? Ma io non sapevo che avesse una sorella», è esploso il giudice che, non rendendosi conto dello scivolone fatto, è scoppiato a ridere.

Il rapporto delle sorelle Lamborghini

Durante l'ultima edizione del GfVip a cui ha partecipato anche Ginevra Lamborghini nelle vesti di inquilina, si è parlato a lungo del rapporto tra le due sorelle. Tra Elettra e Ginevra, infatti, non corre buon sangue già da parecchi anni. L'ex GfVip non è stata neanche invitata al matrimonio di Elettra e il dj Afrojack. Quando Alfonso Signorini ha cercato, più e più volte, di farle parlare, Elettra ha rifiutato ogni tipo di contatto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2023, 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA