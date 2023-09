Carlo Conti: «Con Tale e Quale Show riuniremo le famiglie. Tornare a Sanremo? Mai dire mai»

di Marco Castoro

Carlo Conti ha fatto 13 con “Tale e Quale Show”, il format che caratterizza il venerdì sera di Rai1 e che torna da domani. Il mediano della tv (come lo definì Costanzo) ha ribadito che «Tale e Quale Show è un programma per tutti, che la famiglia vede assieme e che come parola d’ordine avrà sempre divertirsi con leggerezza e tanta ironia».

È un Conti determinato e brillante come sempre, felice per avere rinnovato il suo contratto con la Rai per altri 3 anni. Ma c’è anche qualche sassolino che non perde occasione di togliersi a ogni stagione. Si tratta della regola che vieta l’uso del blackface e impone ai personaggi di avere lo stesso colore della pelle di chi si vuole imitare. «Ritengo assurdo che artisti bianchi non possano interpretare star di colore. Finirà che i cantanti mori non vorranno più mettere la parrucca bionda». Quindi se devi esibirti cantando una canzone di Gloria Gaynor e hai la carnagione bianca non puoi esibirti. Non a caso nelle ultime edizioni Carlo Conti ha dovuto accettare la regola e far entrare nel cast almeno un personaggio di colore. Quest’anno toccherà a Jasmine Rotolo, figlia dell’indimenticabile Stefania Rotolo. E sarà lei a interpretare Gloria Gaynor.



Otto puntate di “Tale e Quale Show”, poi gli speciali Tali e Quali, Natale e Quale Telethon, per la raccolta Aic e Tale e Quale Sanremo dopo il Festival.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Settembre 2023, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA