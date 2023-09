XFactor, Fedez nomina Rosa Chemical in prima serata: «E la Ferragni muta». Cosa è successo alle audition

di Redazione web

Neanche il tempo di pubblicare lo speciale Sanremo della serie The Ferragnez su Prime video, che il caso "Rosa Chemical" torna di nuovo in prima serata tv. A portarcerlo è proprio il protagonista, Fedez, durante l'ultima puntata di XFactor. Un momento che non è passato inosservato ai telespettatori delle audition del talent musicale, e che non hanno mancato di commentare sui social. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

«Fedez e il manager di Chiara Ferragni non si sopportano», l'indiscrezione confermata da Giulia De Lellis?

Chiara Ferragni, la lite a Sanremo: «Fedez mi ha tradita». Il rapper: non ero lucido

Fedez, insieme a Morgan, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, è uno dei quattro giudici di XFactor. La seconda puntata delle audition, le selezioni chedecreteranno i partecipanti al talent targato Sky, è andata in onda giovedì sera. Al termine dell'esibizione di uno degli aspiranti talenti, ogni giudice ha espresso il suo giudizio su un giovane cantante toscano. Tre sì, eccetto quello di Fedez, che ha motivato la scelta del "no" in questo modo: «Non posso fare a meno di pensare che questo inedito sia uguale a un pezzo di Rosa Chemical».

Fedez che non riesce ad andare oltre a Rosa Chemical. E la Ferragni muta #XF2023 — Il Mio Nome è Jem (@OpheliaFra) September 21, 2023

Per la cronaca, il concorrente ha comunque superato la selezione, e il discorso "Chemical" si è chiuso lì. Ma tanto è bastato a riportare alla memoria dei telespettatori il momento più discusso dell'ultimo anno di televisione: il bacio tra il rapper e il cantante in gara al Festival di Sanremo che sarebbe stato l'inizio di una complicata crisi tra Fedez e la moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice della serata insieme ad Amadeus e Gianni Morandi.

Fedez: non ero lucido

Con una storia pubblicata su Instagram all'indomani della pubblicazione dell'episodio della serie The Ferragnez sulla piattaforma di streaming, il rapper ha spiegato il perché di quel comportamento. «Avrei dovuto supportare Chiara, come lei ha sempre fatto con me, ma come sapete non è andata così - scrive il cantante - Era un periodo in cui non ero lucido, è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dospiaciuto per ciò cvhe non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione, cercando miglioramenti soprattutto per il bene della mia famiglia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Settembre 2023, 07:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA