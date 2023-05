Chiara Ferragni, la stoccata a Fedez: «Di nuovo insieme a Sanremo? Con lui mai più»

di Redazione web

Chiara Ferragni ha imparato la lezione. Almeno, così dice. Dopo il caos per la sua partecipazione a Sanremo e i problemi (presunti) anche in casa con il marito Fedez, si è ripromessa di non commettere più lo stesso errore. «A Sanremo con lui? Mai più», ha detto in una diretta su Instagram, rispondendo a un fan.

Ferragni a Sanremo 2024?

Chiara e Fedez si stanno godendo il successo rinnovato della loro serie tv, uscita da poco con la seconda stagione. Sembrano tornati affiatati come prima di Sanremo, dopo settimane in cui sono sembrati in crisi e distanti. L'influencer spera in una seconda chiamata al Festival. Non è chiaro se arriverà e se ci sarà ancora Amadeus a decidere, ma lei ha voluto mettere le mani avanti, specificando che con si presenterà con il marito, che quest'anno le ha creato diversi grattacapi.

Cosa è successo a Sanremo

Chiara Ferragni è stata la co-conduttrice più chiacchierata.

