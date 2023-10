Domenica In, gli ospiti di Mara Venier: Giancarlo Magalli, Alba Parietti e Tommaso Paradiso

di Redazione web

Ritorna l'appuntamento della domenica con la zia Mara, a Domenica In, dove la padrona di casa accoglie ospiti e interviste per trascorrere insieme il pomeriggio in compagnia di leggerezza e spensieratezza.

Tra gli amici che faranno visita a Mara Venier nello studio Fabrizio Frizzi ci sono Loretta Goggi, Alba Parietti, Tommaso Paradiso e non solo...

Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla nuova puntata in onda tra poco su Rai 1.

Mara Venier furiosa sui social: «Figli di pu***na truffatori!». Cosa è successo

Mara Venier, Pamela Prati e la tenera dedica social: «Mi hai fatto il regalo più bello». Lei risponde così

La prima ospite di Mara Venier sarà Loretta Goggi, giudice di Tale e Quale Show che racconterà in un'intervista cuore a cuore il suo percorso e la sua carriera, tra aneddoti e racconti di vita privata.

Giancarlo Magalli che racconterà il momento difficile trascorso negli ultimi mesi a causa di una malattia che lo ha a lungo debilitato. La scorsa primavera, infatti, Giancarlo Magalli aveva raccontato di aver scoperto un linfoma vicino la milza. Per fortuna, con l'intervento dei dottori e delle cure a cui si è sottoposto, (seguite da un'operazione), è guarito e oggi sta decisamente meglio. Tommaso Paradiso presenterà il suo nuovo progetto musicale, Blu Ghiaccio Travolgente, e si esibirà con un madley dei suoi più grandi successi.

Infine, nello spazio dedicato all'attualità e ai fatti della settimana ci saranno Alba Parietti, Flavia Vento, Valerio Scanu, Simona Izzo, Luca Bianchini e Monica Leofreddi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 13:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA