Le Foche aggredito, l'affetto di Mara Venier: «Francesco mio...». Come sta l'immunologo picchiato dal paziente nel suo studio

di Redazione web

Francesco Le Foche, l'immunologo picchiato violentemente da un paziente nel suo studio medico a Roma, è ancora in condizioni critiche, ma non rischia la vita. Durante la pandemia Covid e il lockdown è stato più volte ospiete di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. La conduttrice incredula non ha potuto non commentare l'accaduto sui social: «Francesco mio...che dire? forza e ti voglio tanto bene», ha scritto in una storia pubblicata su Instagram.

Le Foche aggredito, i no-vax esultano: «Dio c'è, giustizia è fatta». I commenti terribili

Le Foche aggredito, Bassetti attacca: «Colpa dei ciarlatani in tv, hanno fatto della violenza una ragione di vita»

Il rapporto tra Francesco Le Foche e Mara Venier

Ospite fisso di Mara Venier a Domenica In, durante il lockdown, non ha parlato di sé ma più del suo lavoro e di come superare la pandemia.

Cosa è successo a Francesco Le Foche

Il suo studio è in via Po, a Roma Nord. Il medico è stato aggedito da un suo paziente di 36 anni ed è stato ricoverato al Policlinico Umberto I dove si trova «condizioni critiche, ma non in pericolo di vità. Ha subito

traumi al viso e alla testa. L'aggressore è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio. L'uomo l'ha picchiato contestandogli di non averlo curato bene.

La carriera dell'immunologo

Su sito "Immunopo" viene descritta la sua carriera. Come riportato sul suo sito, è laureato in medicina e chirurgia, iscritto all'ordine dei medici di Latina (numero 1888). Specialista in allergologia e immunologia clinica. Formato professionalmente all'Università Sapienza di Roma, dove lavora come dirigente medico del Day Hospital di immunoinfettivologia. Esercita l'attività di libero-professionale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 09:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA