Le Foche aggredito, i no-vax esultano: «Dio c'è, giustizia è fatta». I commenti terribili

di Redazione web

La violenta aggressione subita nel suo studio a Roma dall'immunologo Francesco Le Foche, da parte di un paziente, rimbalza sui social e diventa un motivo di esultanza da parte del popolo no vax che ricorda le interviste tv dell'immunologo durante la pandemia.



C'è chi nei commenti alla notizia scrive «Dio c'è», «giustizia è fatta», o ancora chi giustifica il gesto del paziente: «Convinto che aveva sbagliato diagnosi». C'è, poi, anche chi lo definisce «l'antitesi del pensiero scientifico». Altri invece definiscono Le Foche e gli altri scienziati e esperti, divenuti noti al grande il pubblico durante la pandemia e il lockdown, delle «virostar».

Le Foche aggredito, Bassetti attacca: «Colpa dei ciarlatani in tv, hanno fatto della violenza una ragione di vita»

Francesco Le Foche, chi è il medico e immunologo più volte ospite in tv durante la pandemia di Covid

Tanti, però, anche i post di solidarietà e sgomento. Molti augurano al medico una pronta guarigione. Altri non si capacitano per l'efferatezza dell'aggressione. «Forza Prof», scrive un utente su X, al medico ora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I di Roma.

I deliri delle virostar come Bassetti il martire minacciato a tutte le ore dai terribili no vax, Le Foche, con questo nome, Pregliasco e soci invece li lasciamo circolare liberamente vero??? Ma un pizzico di vergogna mai??? — mi chiamo rachel corrie (@maxjuve) December 1, 2021

I deliri delle virostar come Bassetti il martire minacciato a tutte le ore dai terribili no vax, Le Foche, con questo nome, Pregliasco e soci invece li lasciamo circolare liberamente vero??? Ma un pizzico di vergogna mai??? — mi chiamo rachel corrie (@maxjuve) December 1, 2021

Convito che il medico che lo aveva in cura, un immunologo, avesse sbagliato le cure x questo lo ha aggredito riducendolo in fin di vita. October 6, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Ottobre 2023, 19:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA