Francesco Le Foche, chi è il medico e immunologo più volte ospite in tv durante la pandemia di Covid

Francesco Le Foche, 66 anni, è un immunologo del Policlinico Umberto I di Roma. Nato a Sezza, in provincia di Latina, il 28 luglio 1957, è molto noto nel campo medico anche a seguito della pandemia di Covid-19, per le sue ospitate a Domenica In di Mara Venier su Rai 1. Il medico si è distinto per il suo essere pacato e per non aver diffuso fake news e allarmismi durante il lockdown.

Chi è Francesco Le Foche

Dopo aver conseguito il diploma, si trasferisce a Roma per iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi La Sapienza. Le Foche si laurea nel 1985. Sceglie poi di dedicarsi agli studi in allergologia e immunologia clinica,che si concludono nel 1990, quando il medico termina la specializzazione. Non abbandona il mondo della ricerca e quello dell'università, a cui rimane legato anche dal punto di vista professionale. Inizia così a lavorare all'Istituto di malattie infettive e tropicali del Policlinico Umberto I. Presso l'Istituto lavora in veste di dirigente medico responsabile del reparto Day Hospital di immunoinfettivologia. Le Foche diventa, poi, docente di Reumatologia e scienze biomediche all'Università La Sapienza.

L'esperto durante il Covid

Il medico laziale Le Foche è molto popolare anche per il pubblico televisivo per le sue partecipazioni a numerosi programmi Rai come Domenica In di Mara Venier.

