Covid, Le Foche ottimista: «Molto improbabile che il virus riparta, la normalità è vicina»

Il Covid potrebbe essere ormai quasi alle spalle. A dare un'ottimistica previsione della pandemia è l’immunologo Francesco Le Foche che in un'intervista a Il Corriere della Sera spiega che la percentuale sempre più alta di vaccinati permetterà di riaprire tutto in sicurezza senza il rischio di nuove ondate.

Le Foche ha spiegato che con questa tendenza è molto improbabile che riparta il contagio: «Gli italiani sono stati responsabili, attenti alle regole e il servizio sanitario nazionale, grazie all’abnegazione di medici, infermieri e di tutti gli altri operatori, ha retto all’onda d’urto della pandemia. In più abbiamo vaccini e terapie. Come monoclonali e farmaci antivirali».

Quando gli viene chiesto il motivo per cui non si ascolta chi teme il vaccino poi risponde: «Non vedo regole punitive. Ma un diritto alla salute, bene superiore per tutti. Dove c’è scetticismo per il vaccino la mortalità e ancora alta». Ribadisce poi l'importanza della terza dose anche se la situazione sembra ormai gestibile spiegando: «Non abbiamo ancora una terapia definitiva. Ed è meglio prevenire che curare».

Le Foche ribadisce poi l'importanza della vaccinazione nelle donne in gravidanza e spiega che a breve potrebbe arrivare l'autorizzazione anche per vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Ottobre 2021, 13:58

