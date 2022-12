Mara Venier positiva al Covid, a rischio la puntata di Natale di Domenica In. «Spero di esserci in qualche modo»

Mara Venier ha il Covid. La conduttrice che già da qualche giorno stava facendo preoccupare i fan per le sue condizioni di salute ha annunciato di aver contratto il virus e che potrebbe essere a rischio la prossima puntata di Domenica In.

Leggi anche > Lando Buzzanca, il figlio a Storie Italiane sbotta con Enrica Bonaccorti: «Basta polemiche». Cos'è accaduto

Leggi anche > Antonino Spinalbese, la rivelazione su Luna Marì: «Appena nata l'hanno intubata». Poi la frecciatina a Belen

Le condizioni

L'annuncio in diretta su Rai2 l'ha dato Fiorello leggendo un messaggio della conduttrice durante 'Viva Rai2'. La conduttrice ha una sintomatologia abbastanza importante ma è seguita costantemente dal professor Francesco Le Foche.

La notizia ha creato più di qualche apprensione anche a Rai1, perché Mara avrebbe dovuto registrare domani in studio la puntata natalizia di 'Domenica In', in onda il 25 dicembre. «Spero di riuscire ad esserci in qualche modo», dice all'Adnkronos la diretta interessata, alludendo probabilmente ad una sua possibile conduzione da remoto. Cauto ottimismo invece sulla puntata del primo gennaio che era già prevista in diretta. Per allora, si spera che la conduttrice si sia ripresa e negativizzata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Dicembre 2022, 14:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA