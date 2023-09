Lite choc nell'agenzia assicurativa, titolare sbatte la testa e muore: Luigi era un ex consigliere comunale

Tragedia attorno alle 11 a Santeramo in Colle: un uomo si è introdotto all'interno di un'agenzia di assicurazioni in corso Tripoli, forse chiedendo di poter andare in bagno. Probabilmente, di fronte al diniego del titolare, sarebbe nata una colluttazione e il titolare è caduto, battendo violentemente la testa. L'uomo, 71 anni, è morto. Non è chiaro se l'aggressore fosse armato di coltello.

La vittima

La vittima è Luigi Labarile, 71 anni, titolare dell'agenzie molto noto in paese in quanto è stato più volte consigliere comunale. Il presunto autore dell’aggressione, un 49enne, è stato bloccato dai carabinieri di Altamura.

Una città sotto choc

«Sono sotto choc. Ho sentito Luigi questa mattina intorno alle otto tramite whatsapp e mai avrei immaginato cosa sarebbe successo di lì a qualche ora». Lo dichiara all'Ansa il sindaco di Santeramo in Colle, Vincenzo Casone, dopo la morte di Luigi Labarile di 71 anni, deceduto dopo una violenta colluttazione avvenuta nella sede della sua agenzia assicurativa. Il presunto aggressore, un 49enne, è stato individuato dai carabinieri. Casone esprime «vicinanza alla famiglia della vittima».

