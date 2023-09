Alessia Neboso morta dopo un intervento al seno: «Voleva essere più bella per il matrimonio». L'Asl chiude la clinica

Il matrimonio con l'abito dei suoi sogni, una scollatura con un paio di taglie in più per sentirsi bella e sicura in occasione di quella giornata importante: è questo che ha finito per uccidere Alessia Neboso, una giovane ragazza di 21 anni, estetista adorata dalle sue clienti e da poco tornata in patria, il quartiere di San Pietro a Patierno (Napoli), dopo essersi trasferito in Francia con il promesso sposo e storico fidanzato.

La ragazza aveva deciso di rivolgersi ad una clinica napoletana specializzata in chirurgia plastica e medicina estetica per un intervento di mastoplastica additiva. Le avevano assicurato professionalità e un buon prezzo. Dopo la visita e gli esami di routine, l'intervento era previsto per lunedì 11 settembre.

