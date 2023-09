Tir sbanda e finisce nella scarpata sulla ferrovia, volo di 60 metri: chi è l'autista trovato morto nell'abitacolo

di Redazione web

Si sono concluse nella maniera più drammatica le ricerche del camionista alla guida di un tir che stamattina è finito in una scarpata lungo la statale 501 sul lago di Iseo all'altezza di Marone dopo aver sbandato. Il corpo dell'uomo, Marco Frassi, 48enne di Pisogne, in provincia di Brescia, è stato ritrovato all'interno dell'abitacolo ridototto a un ammasso di lamiere. Le ricerche erano andata avanti per tutta la mattinata, poiché l'ipotesi inziale è stata che l'autista fosse stato sbalzato durante il volo di oltre 60 metri.

Da stamattina intervento #vigilidelfuoco a Marone (BS) per incidente stradale sulla SP510 tra un'auto e un mezzo pesante, con quest'ultimo precipitato per alcuni metri e finito su una strada sottostante: deceduto un uomo, in atto recupero del mezzo pesante [#21settembre 12:45] pic.twitter.com/Rjsr1HcAoS — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 21, 2023

La dinamica

L'incidente è avvenuto stamattina, poco dopo le 7.30, all'altezza di Marone.

Traffico in tilt

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 510, dove al momento il traffico è in tilt. Bloccata anche la circolazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, la polizia locale, i carabinieri, le ambulanze e l'elisoccorso arrivato da Milano. Continuano le ricerche dei vigili del fuoco, poiché non è certo che l'autista fosse l'unica persona a bordo del tir.

