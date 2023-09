Sbaglia manovra con l'auto e precipita dal parcheggio al piano di sotto: paura in un supermercato FOTO

di Redazione web

Incredibile incidente nel tarantino a Grottaglie dove un'auto è precipitata nel parcheggio del supermercato 'Sisa' dopo una manovra sbagliata da parte del guidatore: la vettura, una Citroen, è letteralmente saltata dal parcheggio rialzato al piano inferiore. Alla guida un uomo di 68 anni del posto, che dopo le 15 del pomeriggio di mercoledì è finito al piano di sotto mentre effettuava delle manovre per andare via dal supermercato.

L'incidente incredibile

Come spiega il Quotidiano di Puglia - che pubblica anche la foto dell'auto - il muso dell’autovettura è finito sul marciapiede della strada che corre sotto il “parking”, sostenendosi con le ruote posteriori al bordo del muro soprastante. Con lui nell'auto c'era la figlia, con cui aveva fatto la spesa prima dell'incidente. La Citroen è rimasta in bilico ma per fortuna non si è capovolta, ma c'è stata preoccupazione tra i passanti. Le due persone a bordo hanno riportato solo dei leggeri graffi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 22:30

