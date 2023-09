​Inciampa nella lavastoviglie in cucina e si infilza con un coltello: morto un uomo di 63 anni

di Redazione web

Una serie di numerose e spiacevoli casualità uccide un pensionato di 63 anni in provincia di Pavia. È inciampato in cucina nello sportello aperto della lavastoviglie ed è finito su un coltello, posizionato nel cestello con la lama rivolta verso l'alto. Lama che gli ha reciso l'arteria femorale, provocandogli la morte per dissanguamento.

Si sgozza con la motosega e muore dissanguato: Bruno muore a 71 anni, l'orrore nel giardino di casa

Bimba muore schiacciata dal televisore: Maria Alice aveva 3 anni. Si era aggrappata per prendere un giocattolo

Il damma in un appartamento di San Martino Siccomario

Il drammatico incidente domestico si è verificato lo scorso martedì, 19 settembre, in un appartamento di San Martino Siccomario alle porte di Pavia.

La ricostruzione dei carabinieri

I carabinieri hanno ricostruito la dinamica a partire dalla posizione in cui è stato ritrovato il cadavere. Il magistrato di turno non ha disposto ulteriori accertamenti, restituendo la salma ai familiari e concedendo il via libera alla sepoltura.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA