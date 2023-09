Kate, incidente domestico mentre gioca con i figli: «Dolore e vistosa fasciatura»

Incidente domestico per la Principessa del Galles, Kate Middleton, apparsa con una fasciatura in pubblico dopo essere "caduta mentre giocava con i suoi figli". La piccola ferita alla mano non ha, però, impedito alla moglie del futuro re del Regno Unito, William, di apparire in pubblico.

Nonostante il dolore alla mano, Kate non si è sottata ai suoi impegni reali. La principessa, infatti, in visita a un'associazione carceraria, tra i sorrisi, non si è sottratta dallo stringere le mani a chi le si avvicinava per salutarla.

La Principessa del Galles si è recata oggi in un carcere maschile del Surrey per sostenere un'associazione di beneficenza. Durante l'incontro, dove si è presentata con una fasciatura color carne alla mano, ha spiegato di essersi ferita mentre giocava a trampolino con i suoi figli nel giardino della residenza reale Windsor. Nonostante abbia dovuto fasciarsi le dita, Kate non si è sottratta dallo stringere la mano al personale dell'HMP High Down questo pomeriggio.

Ouch! Princess of Wales has injured herself keeping fit on a trampoline. Kate sported injured hand as she made her trip to HMP High Down, in Surrey. Palace said it was “a small injury, nothing serious.” She has previously revealed she jumps on the trampoline to keep fit. pic.twitter.com/b8Wj5o6hPR