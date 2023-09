Kate, l'accessorio (da 670 euro) per avere i figli George, Charlotte e Louis sempre con lei

di Redazione web

Kate Middleton è stata una delle ospiti a sorpresa nel podcast di Mike Tindal, per parlare dell'importanza dello sport durante la crescita dei bambini e ragazzi. La principessa del Galles non era sola, con lei c'erano il principe William e la principessa Anna che hanno conefrmato di essere molto appassionati di calcio e rugby. Kate ha confessato di essere "un po'" competitiva e per questo ha sempre amato mettersi alla prova con nuovi sport e nuove sfide, dal nuoto al calcio, passando per il tennis.

I fan più appassionati hanno notato che la principessa del Galles ha indossato una collana che ha un valore particolare. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Kate e l'accessorio per avere i figli sempre vicino al cuore

Kate è una mamma molto premurosa e i figli George, Charlotte e Louis sono sempre nei suoi pensieri anche quando è impegnata in occasioni ufficiali o meno, come nel caso della sua partecipazione al podcast di Mike Tindal. La principessa e futura regina d'Inghilterra ha indossato una collana che ricorda i suoi figli per averli con sé anche durante questo evento.

Si tratta di una collana a tre stelle di Daniella Draper (dal costo di 670 euro) e ciascuna stella è dedicata ad ognuno dei suoi figli, il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

La principessa è molto legata ai suoi figli e segue personalmente ogni loro passo verso lo sviluppo e la crescita.

