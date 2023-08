Louis, la domanda «straziante» dopo la morte della regina Elisabetta: «Cosa è cambiato?»

di Redazione web

Le vacanze estive stanno per volgere al termine anche per la famiglia reale che tra qualche giorno dovrà ricominciare il solito tran tran. Negli anni precedenti, la fine dell'estate era sinonimo di «festa a Balmoral», dove i reali si riunivano per trascorrere del tempo insieme, in totale relax, tra «passeggiate, picnic e tanti cani», come ha confidato la principessa Eugenie.

Quest'anno sarà molto diverso, sarà il primo senza la matriarca che ha dato inizio a questa tradizione, la regina Elisabetta, e sembra che proprio tutti si siano accorti che l'atmosfera non è gioiosa e spensierata come gli anni precedenti.

Andiamo a scoprire che cosa ha chiesto alla mamma Kate, il principino Louis.

Kate e la domanda straziante di Louis

La regina Elisabetta aveva un forte legame con i suoi nipotini, in particolare con i figli di William e Kate, il principe George, la principessa Charlotte e il principino Louis.

La principessa Kate ha raccontato al governatore generale dell'Australia, David Hurley, durante un loro recente incontro, che il piccolo Louis «ha fatto un sacco di domande dalla morte della regina Elisabetta. Continua a chiedere se sarà tutto come prima, perché lei non c'è più e se potrà giocare ancora con i cani nonostante lei non ci sia».

Il piccolo Louis deve soffrire molto l'assenza della regina Elisabetta che era, di certo, molto amata dai nipoti a Buckingham Palace.

