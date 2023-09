George e Charlotte tornano a scuola, Louis non ci sarà. Ecco spiegato il motivo

di Redazione web

Kate si sta preparando per il rientro a scuola dei figli George (10 anni), Charlotte (8 anni) e Louis (5 anni). La prossima settimana, infatti, le lezioni alla Lambrook School, nel Berkshire, avranno inizio e i principini di Buckingham Palace daranno il via ad un nuovo anno scolastico. Nonostante mamma Kate abbia condiviso spesso le foto di rito con i propri figli prima del nuovo anno scolastico, quest'anno, la principessa del Galles potrebbe decidere di non pubblicare gi scatti. Come mai?

Andiamolo a scoprire insieme.

Kate e Camilla, la tensione continua a crescere. La principessa: «Io non sono Diana e non si libererà di me»

Lady Diana: 26 anni senza la "principessa del popolo". Mamma premurosa, donna ribelle e presenza costante

Il primo giorno di scuola dei principi George, Charlotte e Louis

William e Kate hanno da sempre considerato la scuola come un ambiente privato per i loro bambini. La coppia reale ha cercato sempre di condividere le foto con il pubblico solo in occasioni importanti, come quando i loro figli hanno avuto il loro primo giorno di scuola o all'asilo.

Il principe George e la principessa Charlotte stanno per iniziare il loro sesto e quarto anno di scuola primaria.

Quest'anno, invece, il principe Louis intraprenderà il primo anno di scuola primaria, quindi potrebbe esserci ancora una piccola speranza per i sudditi di vedere i loro principini con le nuove divise scolastiche.

I fan della famiglia reale restano in attesa di scoprire la decisione di mamma Kate e papà William.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA