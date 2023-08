William e Carlo, lite furiosa a corte: la "riabilitazione" di Andrea fa discutere, cosa succede

Durante il weekend a Balmoral, Andrea, il Duca di York, è stato visto in compagnia della sua famiglia mentre partecipavano tutti insieme a una funzione religiosa. Secondo alcune fonti, Re Carlo III ha permesso al principe Andrea di tornare a far parte della famiglia reale, nonostante lo scandalo degli ultimi tempi che lo ha travolto.

Una "riabilitazione", però, che fa discutere molto e che sembra abbia creato non pochi attriti anche all'interno della Royal Family. Scopriamo insieme cosa è successo.

Il principe Andrea scatena la lite a corte

Gli esperti hanno notato che la famiglia era consapevole che questo momento sarebbe stato fotografato. Carlo e William avevano esercitato pressioni per privare Andrea dei suoi titoli e dei suoi patrocini di beneficenza a seguito di controversie legali e accuse di cattiva condotta, ma sembra che la situazione stia cambiando e che William sia stato in qualche modo costretto e "annullato" temporaneamente dal padre, a favore della riabilitazione di Andrea in famiglia.

Anche se William parteciperà a eventi familiari privati con lo zio, gli esperti sono convinti che eviterà comunque apparizioni pubbliche al suo fianco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Agosto 2023, 12:39

