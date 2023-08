Kate, la scelta azzardata divide i sudditi: «Non è da lei». Tributo alla regina Elisabetta?

di Redazione web

Kate si trova a Balmoral con la famiglia per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza prima del ritorno ai propri doveri reale da principessa del Galles, insieme al marito, il principe William. Tra pochi giorni sarà il primo anniversario della morte della regina Elisabetta e questo rende ancora più importante e delicata la situazione. Proprio ieri, i principi del Galles hanno deciso di andare in chiesa insieme al resto dei membri della famiglia reale. Per l'occasione, Kate ha deciso di sfoggiare un accessorio che ha messo in difficoltà i sudditi.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Kate, l'abito sexy che fece innamorare il principe William venduto all'asta per oltre 90mila euro

William e Kate irritati da Harry: il gesto alla vigilia dell'anniversario della regina Elisabetta non passerà inosservato

L'accessorio di Kate

La principessa del Galles ha sempre mostrato ai fan outfit e look molto sofisticati ed eleganti, in grado di mettere in risalto la sua bellezza naturale e i suoi tratti del viso molto dolci. Per l'ultima uscita pubblica, tuttavia, Kate ha optato, invece del solito cappello a falda larga, per un trilby impreziosito da piume.

Il cappello è di Hicks & Brown ed ha un costo che si aggira intorno a 100 euro. Il brand era uno dei preferiti della regina Elisabetta che indossava questo tipo di accessorio durante le sue visite a Balmoral. Che sia stato, quindi, un tributo alla regina Elisabetta?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA