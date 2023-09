Kate e Camilla, la tensione continua a crescere. La principessa: «Io non sono Diana e non si libererà di me»

di Redazione web

Kate Middleton e la Regina Camilla non andrebbero d'amore d'accordo, come si suol dire, almeno stando a quanto rivelano le fonti vicine a Buckingham Palace. I dissapori tra le due ci sono sempre stati perché alcuni insider rivelano che la moglie di Carlo III avrebbe avanzato delle richieste nei confronti della nuora che non sarebbero proprio state digerite. Inoltre, la situazione è precipitata dopo la morte della Regina Elisabetta II e fonti vicine al Palazzo dicono che Camilla sia sempre stata gelosa di Kate perché è sempre stata la preferita della compianta sovrana.

La maretta tra Kate e Camilla

Kate e Camilla non sono di certo migliori amiche ma questo lo si sapeva, ormai, già da tempo. Le fonti più vicine alle Royal Family ricercherebbero le cause dei loro malumori in una gelosia costante della regina nei confronti della nuora. Una voce vicina al Palazzo ha dichiarato ai tabloid inglesi: «Loro due continuano a non andare d’accordo e questo dispiace molto a Carlo. Kate avrebbe anche detto "Io non sono Diana e lei non si libererà di me"».

Inoltre, il sito statunitense Radar On Line ha pubblicato le dichiarazioni di una fonte che opera a stretto contatto con Buckingham Palace: «I rapporti erano tesi già prima della morte di Elisabetta, ma adesso tutto è precipitato. La faida riguarda più fattori, pare infatti che Parker Bowles abbia anche fatto delle richieste fastidiose sui genitori di Kate. Visto l’origine non nobile dei Middleton, la donna voleva che usassero l’ingresso della servitù quando visitavano Kensington Palace. Ma non è tutto: la sovrana avrebbe anche costretto, più volte, Kate ad inchinarsi».

La faida tra Kate e Camilla

Inoltre, un insider che conosce bene i membri della Famiglia Reale ha dichiarato: «La sovrana non riesce a smettere di gongolare ed è determinata a rendere la vita di Kate un incubo. Qui sappiamo tutti che le due non vanno d’accordo e circolano molte voci su questa guerra familiare. Una richiesta che non è piaciuta a William e Kate, ovvero, la moglie di Carlo voleva che i suoi figli, Laura e Tom , ricevessero il cavalierato o altri onori, come si conviene ai discendenti della sovrana britannica. William e Kate si sono opposti, ma sentivano di avere poche possibilità di successo. Per il momento, Carlo e la moglie hanno tutte le carte in loro favore per prendere queste decisioni».

