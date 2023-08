Lady Diana: 26 anni senza la "principessa del popolo". Mamma premurosa, donna ribelle e presenza costante

Lady Diana è morta 26 anni fa in quella maledetta serata del 31 agosto mentre si trovava a Parigi con il fidanzato Dodi Al-Fayed. L'auto in cui la "principessa del popolo" e l'imprenditore si trovavano, si schiantò contro uno dei piloni del tunnel del Ponte de l'Alma. Nonostante, siano passati molti anni dalla sua scomparsa, l'immagine di Lady D continua a rimanere viva nella memoria dei sudditi e soprattutto di alcuni membri della Royal Family come, ad esempio, i principi William e Harry. Il mese scorso, a luglio, la principessa avrebbe dovuto compiere 62 anni, invece, la sua vita tormentata si spezzò a 39. Diana viene celebrata ancora oggi dal popolo inglese.

