Kate mette in imbarazzo suo marito William. Quel gesto poco regale scatena le polemiche: «È fuori luogo»

Il principe William, Kate Middleton e la principessa Anna hanno fatto un'apparizione davvero inattesa come ospiti in un noto podcast dedicato al rugby. Una lunga chiacchierata in cui Kate ha scherzato divertendosi con gli ascoltatori e con suo marito, ma un dettaglio non è sfuggito al pubblico.

La principessa avrebbe avuto comportamenti «poco regali», tanto da mettere in imbarazzo il principe. Scopriamo insieme cosa è accaduto nel dettaglio.

Kate Middleton, la regina del risparmio: ecco il dettaglio da 6mila euro (usato due volte) alla partita di rugby

Harry visita la tomba della Regina Elisabetta II: solo e isolato mentre la famiglia è riunita, ma ruba la scena ai reali

Kate Middleton mette in imbarazzo William

Kate ha preso in giro il principe William per via della sua passione per il calcio e l'Aston Villa. William, dal canto suo, ha menzionato il suo amore per il rugby quando frequentava la scuola. La Principessa Anna ha condiviso la sua passione per lo sport e i valori che trasmette ai bambini, ricordando le gare con William quando erano giovani.

Kate e William hanno anche parlato della loro competizione nel tennis, sottolineando la sfida mentale che si innesca tra di loro durante le partite.

Photo Credits: Kikapress music by Korben

LEGGI ANCHE:– La reazione maleducata del Principe William davanti a tutti: quel brutto gesto nei confronti di Kate Middleton. Cosa ha fatto

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA