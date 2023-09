Regina Elisabetta, Re Carlo la ricorda a un anno dalla morte: la foto mai rivelata

Una foto unica che descriveva le sue due anime: rigorosa e "sbarazzina". A un anno dalla morte della Regina Elisabetta, il figlio Re Carlo ricorda sua madre, morta l'8 settembre 2022 a 96 anni, con un ritratto scelto da lui stesso e mai reso pubblico fino ad ora. «In occasione del primo anniversario della morte di Sua Maestà e della mia ascesa al trono - si legge sui profili social della Royal Family - ricordiamo con grande affetto la sua lunga vita, il suo servizio devoto e tutto ciò che ha significato per tanti di noi. Sono profondamente grato anche per l'amore e il sostegno che è stato dimostrato a me e a mia moglie durante quest'anno mentre facciamo del nostro meglio per essere al servizio di tutti voi». Firmato Re Carlo.