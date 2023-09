Meghan e Kate, rapporto complicato: «Non tornerà nel Regno Unito per non inchinarsi al cospetto della principessa del Galles»

di Redazione web

I rapporti tra Kate Middleton, la principessa di Galles, e Meghan Markle, la duchessa di Sussex, si sono incrinati da tempo. Forse ancor prima della Meghanexit e quindi della decisione di Meghan e del compagno, il principe Harry, di "dimettersi" da membri senior della famiglia reale.

A confermare il fatto che tra Middleton e Markle sia in atto uno scontro, è il biografo reale, Andrew Morton. «La duchessa di Sussex non vorrà tornare nel Regno Unito in futuro per non inchinarsi al cospetto della principessa del Galles», ha detto l'esperto.

George e Charlotte tornano a scuola, Louis non ci sarà. Ecco spiegato il motivo

Lady Diana: 26 anni senza la "principessa del popolo". Mamma premurosa, donna ribelle e presenza costante

Le parole del biografo reale

Morton, che ha collaborato con Lady Diana, principessa del Galles, al suo libro del 1992 "Diana: Her True Story", ospite di "Sky News Sunday Morning With Trevor Phillips" ha escluso un ritorno dagli Stati Uniti per Meghan e il Duca di Sussex. «Pensate che Meghan Markle si inchini al cospetto di Kate Middleton? No, non credo. Loro ormai hanno la loro vita in California».

William e Kate irritati da Harry: il gesto alla vigilia dell'anniversario della regina Elisabetta non passerà inosservato

Il principe Harry a Londra, ma non per l'anniversario della morte della Regina: «Pace impossibile»

Harry nel Regno Unito ancora una volta senza Meghan

Il principe Harry, intanto, si sta preparando a un nuovo viaggio nel Regno Unito, ancora una volta senza Meghan. Il duca di Sussex sarà a Londra il prossimo 7 settembre per partecipare ai WellChild Awards, in seguito andrà agli Invictus Games in Germania, dove lo raggiungerà la moglie.

Al momento nulla è trapelato sugli impegni di Harry. Non è detto, infatti, che incontrerà suo padre, il re, o suo fratello, il principe di Galles, William. La visita di Harry nel Regno Unito cade nella vigilia del primo anniversario dalla morte della regina Elisabetta II e dell'ascesa al trono del re.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA