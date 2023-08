Si sgozza con la motosega e muore dissanguato: Bruno muore a 71 anni, l'orrore nel giardino di casa

di Redazione web

Un pensionato di 71 anni, Bruno Carnevale, è morto questa mattina a Pico, in provincia di Frosinone, per le ferite riportate a causa di un incidente accaduto nel giardino della sua abitazione in via Le Pietre: stava tagliando la legna da accatastare per l'inverno quando ha perso il controllo della motosega che impugnava e si è ferito alla gola con un taglio profondo che ha reciso l'aorta determinando la morte per dissanguamento.

L'orrore nel giardino di casa

Inutili tutti i soccorsi: sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo ed il personale sanitario del 118, che hanno raggiunto Pico pochi minuti dopo l'allarme lanciato dai familiari.

