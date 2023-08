Crolla il ponteggio di un palazzo, grave un bambino di 9 anni: paura a Ostia

Un bambino di 9 anni è rimasto gravemente ferito, ieri, a causa del crollo di un ponteggio per l'edilizia posto a protezione dell'ingresso pedonale di un palazzo popolare in via delle Corazzate a Ostia. L'incidente è avvenuto poco dopo le 19 e il bambino soccorso dagli operatori del 118 è stato portato in codice rosso al Bambino Gesù.

Come sta il bambino

Le sue condizioni sarebbe gravi ma non è in pericolo di vita. sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Roma Capitale del X gruppo Mare e hanno operato per la messa in sicurezza dell'area e il sequestro del ponteggio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Agosto 2023, 10:50

