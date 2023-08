Travis Scott, annuncio a sorpresa: il 7 agosto mega show al Circo Massimo di Roma

di Redazione web

Travis Scott ha scelto Roma e soprattutto il Circo Massimo il prossimo 7 agosto per il suo concerto, riconfermando la Capitale meta destinata a turismo, arte e musica centrale nel panorama internazionale. La scelta di denominare il nuovo progetto del rapper statunitense “Circus Maximus” (proprio Circo Massimo) si dimostra non casuale e ha già fatto impazzire i fan.

A confermare l'evento, destinato ad entrare nella storia della musica, è l'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma, Alessandro Onorato.

«L’annuncio a sorpresa di Travis Scott, una delle popstar più famose al mondo, in concerto al Circo Massimo è l’ennesima conferma di quanto Roma sia sempre più attrattiva per le star internazionali. Gli artisti e gli organizzatori più importanti puntano sulla nostra città per realizzare eventi unici e straordinari perché abbiamo dimostrato che oltre al fascino storico e monumentale della Città Eterna c’è un’amministrazione attenta in grado di cogliere opportunità che arricchiscono l’economia e l’immagine cittadina». È quanto affermato da Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale.

«Dedicato alla Generazione Z»

«L'appuntamento con Travis Scott - ha proseguito Onorato - è fissato per il 7 agosto e va ad arricchire il calendario già foltissimo degli eventi dell'estate della Capitale, stavolta con un concerto totalmente dedicato alla Generazione Z»

Il cantante ha annunciato l'evento sui suoi canali social confermando la possibilità di acquistare i biglietti a partire dal 3 agosto alle 10.00.

Travis Scott torna in Italia dopo poco più di un mese per una nuova esclusiva data lunedì 7 agosto al Circo Massimo! È la prima data in assoluto dopo il lancio del film “CIRCUS MAXIMUS”, sceneggiato dal rapper, e del tanto atteso album “UTOPIA”, usciti rispettivamente il 28 e il 29 luglio.

L’album ha totalizzato su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream, diventando il miglior esordio dell’artista ad oggi ed il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma. Non solo, tutte le tracce contenute nel disco sono subito entrate nella Top 100 della classifica italiana. “UTOPIA” riassume tutte le capacità di Travis Scott come performer, autore, produttore e collaboratore, dimostrando di essere ancora una volta un innovatore in grado di portare la sua musica ad un livello sempre più alto. L’album segue l’incredibile successo planetario dell’album "ASTROWORLD" (doppio PLATINO in Italia), del precedente “Birds in the Trap Sing McKnight” (PLATINO in Italia), e dei singoli “SICKO MODE” (doppio PLATINO in Italia), “TKN” feat. Rosalia (PLATINO in Italia), e della super HIT da oltre 2 MILIARDI di stream “GOOSEBUMPS” (triplo PLATINO in Italia). “UTOPIA” è stato anticipato dal singolo “K-POP” in collaborazione con gli hitmaker da miliardi di stream Bad Bunny e The Weeknd.

Il brano sta scalando la classifica dell’Airplay radiofonico italiano, mentre ha già raggiunto la Top 3 della classifica mondiale di Spotify e la Top 15 della classifica italiana. Travis Scott ha inoltre presentato negli Stati Uniti il suo film "CIRCUS MAXIMUS", un viaggio surreale e psichedelico, scritto e diretto dallo stesso artista, che riunisce registi visionari (Gaspar Noe, Valdimar Jóhannsson, Nicolas Winding Refn, Harmony Korine, Kahlil Joseph) provenienti da ogni parte del mondo alla scoperta caleidoscopica dell’esperienza umana e del potere delle sonorità. Il viaggio visivo è accompagnato dalle avvolgenti canzoni contenute nel nuovo album.

Travis Scott si afferma non solo come leader nella musica, ma anche nella moda, nella cultura e non solo. L’artista pluripremiato, designer, icona di stile, attore, produttore e fondatore dell'etichetta discografica Cactus Jack, ha cambiato il corso dell'hip-hop con una serie di album innovativi e mosse che hanno suscitato discussioni.

Travis ha lanciato la Cactus Jack Foundation come ente senza scopo di lucro 501(c)(3), con la mission di sostenere i giovani di Houston attraverso iniziative benefiche come donazioni di giocattoli, programmi di borse di studio per studenti universitari delle HBCU e finanziamenti per l'istruzione e progetti creativi.

I biglietti saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 2 agosto. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

