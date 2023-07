Bimba muore schiacciata dal televisore: Maria Alice aveva 3 anni. Si era aggrappata per prendere un giocattolo

di Redazione web

Un vecchio televisore, un giocattolo appoggiato sopra. Una bambina di tre anni, Maria Alice, che si aggrappa all'apparecchio per prendere quel gioco. La tv cade dal mobile su cui era appoggiata. Le frana addosso e la piccola resta schiacchiata, un trauma toracico che si dimostra poi troppo grave per tenerla aggrappata alla vita, e la bimba muore in ospedale dopo la corsa per tentare di salvarla. La tragedia si è consumata a Vicentina, in Brasile. La piccola vittima dell'incidente domestico si chiamava Maria Alice dos Santos Bastos.

L'incidente

Si trovava nel soggiorno di casa, nella quale erano presenti i genitori, e stava giocando.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 19:38

