Futura sposa e cagnolino sbranati da un pitbull, lei si salva per miracolo: «Mi ha sfregiato, nozze rovinate»

Dopo una proposta di matrimonio da sogno, non avrebbe mai pensato di doversi presentare all'altare piena di cicatrici e ferite. Ma purtroppo per lei, il giorno più felice della sua vita sarà rovinato da un episodio che avrebbe potuto costare la vita a lei e al suo cagnolino.

La futura sposa, infatti, è stata attaccata da un pitbull mentre si trovava a passeggio con il suo bassotto. Il cane fuori controllo si è scagliato contro Lola e la sua padrona non ha esitato un istante a intervenire con calci e pugni per cercare di salvarla... il risultato? L'animale ha azzannato pure lei.

Futura sposa azzannata da un pitbull

La protagonista, involontaria, è Isabelle Payne, la giovane futura sposa che tra qualche settimana dirà il fatidico sì all'altare.

Come riportato dall'Express, a salvarle ci ha pensato l'intervento di un passante che grazie a un bastone ha fatto desistere l'animale. Ma il danno è fatto. Disperata, nelle storie su Instagram, ha mostrato le profonde ferite che le sono costate tanti punti di sutura e diversi cerotti.

«Sono disperata - ha rivelato ai suoi follower, mostrando in un video pieno di sangue le sue ferite -. Mi devo sposare tra poche settimane e dovrò cercare di coprire le ferite». Poi, però, qualcuno le fa notare che poteva andare molto peggio, visto che né lei né la sua cagnolina sono morte e allora aggiusta il tiro: «Sono certamente felicissima che non sia successo niente di grave né a me né a Lola, ma il giorno più bello della mia vita non me lo immaginavo così...»

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Luglio 2023, 18:49

