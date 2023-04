Litiga con i vicini e aizza i cani contro un gruppo di bambini: piccola di 6 anni morsa alla testa

di Redazione web

Ha ordinato ai suoi cani di attaccare un gruppo di bambini piccoli, ferendo in modo grave una bimba di appena sei anni. Cassie Thierauf, 38 anni, è stata condannata a due anni di prigione per aver ordinato l'aggressione ai suoi animali. La donna si è dichiarata colpevole davanti al giudice di ritenere se stessa un pericolo per i minori.

Cani aizzati contro i bimbi

Secondo il rapporto, la 38enne si trovava nel cortile di una bifamiliare intenta ad usare droghe con un'altra persona, quando la madre della bambina vittima di 6 anni, che vive dall'altra parte della casa, ha iniziato a registrarla, dando inizio ad una discussione; quando la donna è entrata in casa per chiamare la polizia, Thierauf ha inviato il pitbull ed il boxer ad attaccare la bambina di 6 anni, sua sorella ed un altro bambino che stavano giocando fuori nel cortile.

Bimba ferita alla testa

La bambina azzannata dai cani ha riportato segni di morsi sulla testa e sul corpo e ha richiesto più interventi chirurgici. La donna condannata, nonostante abbia affermato di essere colpevole, ha detto al giudice di non aver usato i suoi cani: «Non userei mai i miei cani in modo dannoso o minaccioso nei confronti di nessuno. Tutto questo è successo perché non ho chiuso la porta di casa».

