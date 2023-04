Cagnolina bruciata viva, ragazzo di 19 anni confessa: condannato alla fustigazione pubblica IL VIDEO CHOC

di Redazione web

Uno studente di 19 anni che si è dichiarato colpevole di aver dato fuoco a un cane è stato condannato alla fustigazione pubblica. Il ragazzo è accusato di aver torturato una cagnolina provocandole sofferenze disumane prima di appiccare il fuoco: a testimonianza delle atrocità, un video diventato virale sui social.

La condanna

I fatti risalgono allo scorso 27 marzo, mentre la confessione al 12 aprile. La condanna è arrivata martedì. Il 19enne sarà fustigato in una udienza pubblica il prossimo 21 maggio con sette colpi di rotan, un sottile bastone di vimini utilizzato in Malesia, dove è avvenuto il fatto, per le punizioni corporali. Il responsabile, Braden Yap Hong Sheng, è stato anche condannato a un anno con rilascio tramite cauzione di 10mila RM (circa 2000 euro). Il giudice che si è occupato del caso, ha definito l'atto disumano: «Qualunque sia la minaccia che il cane ha rappresentato contro di te, non avresti dovuto agire in modo crudele. Avresti dovuto presentare un rapporto all'agenzia di polizia affinché agisse», ha detto al ragazzo prima della lettura della sentenza.

Il video choc

L'atroce gesto è avvenuto intorno alle 2 di notte del 27 marzo davanti a una clinica veterinaria di Taman Impian Emas, Johor Bahru, Johor, in Malesia. Il cane era un randagio sterilizzato, che stava riposando accucciato davanti alla clinica quando è arrivato il 19enne a molestarlo. In un video girato dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona, si vede il ragazzo colpire la cagnolina con un bastone. Poi si è allontanato, salvo tornare armato di accendino e bomboletta spray e le ha dato fuoco. Nelle imamgini si nota chiaramente che la cagnolina, che è poi stata soccorsa e curata, non aveva aggredito in alcun modo il ragazzo.



