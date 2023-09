Bambino di 11 anni in bici si scontra con un'auto e muore a Senigallia. Il papà sotto choc accusa un malore

di Redazione web

Tragedia a Marcozza di Senigallia (Ancona) dove un bambino di 11 anni che viaggiava in sella alla sua bicicletta si è scontrato con un'auto ed è morto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 settembre: la dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale.

Schianto in moto contro un albero, morto un ragazzo di 19 anni nel bresciano

Manuel Puglisi morto in un incidente in moto, aveva 22 anni: ex di Catania, Messina e Paternò

Bambino muore a 11 anni

La vettura, una Volkswagen Passat, condotta da una donna di 41 anni, ha urtato la bicicletta nei pressi di viale della Resistenza vicino all'intersezione con via Sant'Alfonso Maria dè Liguori. Dopo l'incidente il bambino, soccorso sul posto dai sanitari, era stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ma è poi deceduto. Sul posto il padre dell'11enne ha accusato un malore ed è stato anche lui soccorso dal personale medico. Sono intervenuti, oltre agli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso, anche i vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA