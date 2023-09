Incidente in moto, morto giovane calciatore: Manuel Puglisi aveva 22 anni. Aveva giocato con Catania, Messina e Paternò

di Redazione web

Il calciatore Manuel Puglisi è morto oggi in un incidente stradale a Catania. Il 22enne giovane calciatore era in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando sembra aver perso improvvisamente il controllo. Inutili i soccorsi.

L'incidente in moto, soccorsi inutili

A Catania è morto Manuel Puglisi, il giovane di 22 anni la scorsa notte attorno alle tre ha perso il controllo della sua moto per motivi ancora da accertare. L’incidente è avvenuto nel cuore del centro etneo in via Pulè, nel quartiere San Cristofaro.

Il mondo dello sport siciliano piange oggi la scomparsa di Manuel Puglisi, giovane calciatore cresciuto in maglia rossazzurra.



Catania Football Club esprime sincero cordoglio e abbraccia idealmente la famiglia Puglisi. pic.twitter.com/StVVAUPFZs — Catania FC (@cataniafc_) September 20, 2023

Ancora incerte le dinamiche che hanno portato alla morte, le forze dell'ordine stanno raccogliendo testimonianze oculari ed elementi utili per accertare la dinamica del tragico schianto.

La carriera da calciatore di Manuel Puglisi

Il 22enne per anni era stato protagonista sui campi della Sicilia. Aveva vestito la maglia del cuore, quella del Catania.

Aveva militato anche con il Messina e poi in serie D a Biancavilla e Paternò, sempre in Sicilia. Manuel Puglisi era una promessa del calcio. Appena si è diffusa la notizia della morte, sui social sono comparsi decine di commenti commossi di amici ed ex compagni di squadra che lo conoscevano e lo avevano apprezzato in questi anni. «Oggi mi ha svegliato una notizia che lacera il cuore. Ciao Manuel, continua a giocare da lassù... Che la terra ti sia lieve», ha scritto un ex compagno. «Come è potuto accadere !!!! Come!? Fai buon viaggio piccolo... Sempre nel mio cuore. Riposa in pace», un altro amico. E infine: «Rimarrai sempre nel mio cuore».

