Piero Bellantoni, morto a 42 anni il giornalista Rai del TgR Calabria: lascia moglie e figlia di 2 anni

Il giornalista Pietro Bellantoni, arrivato da poco nella redazione del TgR Calabria, si è spento nella notte, a soli 42 anni.

Pietro Bellantoni, colpito da una malattia lo scorso marzo, lascia una moglie e una figlia di due anni. I colleghi e gli amici ricordano, in particolare, le sue ottime doti di cronista, oltre alla sua straordinaria sensibilità.

Il giornalista reggino (era originario di Scilla), approdato al TgR Calabria dopo diverse esperienze, aveva collaborato con La Stampa, La Repubblica e anche con la redazione di Studio Aperto.

Chi era Pietro Bellantoni

Pietro Bellantoni, nato a Scilla il 23 settembre 1980, era laureato in Filosofia. Dopo la laurea, aveva conseguito un master in Giornalismo allo Iulm di Milano, per poi diventare giornalista professionista nel 2009.

Trasferitosi a Torino, aveva avuto esperienze all'interno delle redazioni dei quotidiani nazionali La Stampa e La Repubblica, per poi collaborare con Studio Aperto (Mediaset).

Successivamente, aveva lavorato con la redazione di LaCNews24, ricoprendo anche il ruolo di capo ufficio stampa della Regione Calabria durante la giunta Spirlì.

Sposato nel giugno 2018, era riuscito a ottenere un posto nella redazione del TgR Rai Calabria, vincendo un concorso.

Pochi mesi dopo la buona notizia, la scoperta della malattia, che aveva dato inizio a un lungo calvario di sofferenza per il giornalista.

Il ricordo dei colleghi

I tanti colleghi che hanno conosciuto Bellantoni, profondamente addolorati, ricordano con affetto il cronista: «La Calabria perde un cronista eccezionale e un simbolo del riscatto», questo il messaggio del giornalista calabrese Carlo Parisi.

