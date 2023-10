Damiano David bacia una ragazza in discoteca: chi è la star americana da quasi 50 milioni di follower?

di Redazione web

I vecchi vizi sono duri a morire, vero Damiano David? Il cantante dei Maneskin si trova in America insieme a Victoria, Ethan e Thomas per il loro tour, quasi sempre sold out. Ovunque si esibiscano portano rock and roll, ma anche sregolatezza, divertimento e tanta, ma tanta musica. Qualche sera fa, dopo il loro show a Los Angeles, il gruppo ha festeggiato i numerosi successi in discoteca, dove il cantante romano è stato pizzicato in atteggiamenti molto intimi con una star americana da quasi 50 milioni di follower. Da alcune storie su Instagram di persone presenti, sembrerebbe esserci stato anche qualche bacio, ma lasciamo a voi le conclusioni.

Andiamo a scoprire che cosa è successo e chi è la misteriosa ragazza che ha conquistato il cuore al rocker.

Damiano David, questione di feeling Damiano David è stato beccato in atteggiamenti molto intimi, baci e abbracci, con una star americana in una nota discoteca di Los Angeles. Un bacio in discoteca era stato il motivo della fine ufficiale della sua relazione con Giorgia Soleri (nonostante i due fossero una coppia aperta e, a quanto riferito da entrambi, si fossero già lasciati da qualche mese). Tuttavia, con Martina, la ragazza del primo bacio, era finita dopo poco. Riuscirà la cantante e attrice americana a rapire il cuore del rocker? Intanto scopriamo di chi si tratta.

La ragazza misteriosa

Si tratterebbe di Dove Cameron (27), attrice, cantante e modella americana, nota per i suoi ruoli in Disney Channel. Lei sarebbe la nuova fiamma di Damiano David (24). I due sono stati beccati in più video e storie su Instagram mentre si abbracciano e ballano insieme, molto vicini.

Che sia nato un nuovo amore? O solo un flirt spensierato? Staremo a vedere...

