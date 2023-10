Temptation Island Winter: svelata la data di partenza e le novità. Filippo Bisciglia c'è

Dopo l'annuncio ufficiale da parte di Filippo Bisciglia, che sarà ancora una volta al timone di Temptation Island anche nella versione Winter, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulla partenza del docureality di Maria De Filippi. Tra le certezze c'è sicuramente che andrà in onda su Canale 5. Ecco tutto quello che sappiamo.

Temptation Island Winter

Il titolo è ancora provvisorio ma ormai tutti sono più che sicuri che si chiamerà Temptation Island Winter. Il docureality dei record campione d'ascolti dell'estate di canale 5 indossa la pelliccia per l'edizione invernale.

Quando Inizia

Ospite di "Casa Sdl", il giornalista ha svelato che «dal 15 gennaio inizieranno le riprese di Temptation Island Winter, ovvero la versione invernale di Temptation Island». Questo vuol dire, che salvo slittamenti, il programma potrebbe andare in onda a febbraio 2024.

Filippo Bisciglia

Il primo a rallegrare i fan della trasmissione era stato Filippo Bisciglia che sui suoi social aveva confermato la partenza di questa nuova edizione che sarà condotta sempre da lui «Oggi finalmente posso ufficializzare che alla conduzione di Temptation Island Winter - aveva scritto Bisciglia - non sappiamo ancora come si chiamerà di preciso il programma, ci sarò io. È un onore per me scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale. È davvero gratificante: voglio ringraziare Mediaset, la Fascino e Maria De Filippi per la conferma del sottoscritto».

Location e concorrenti

I casting per Temptation Island Winter sono ancora aperti, mentre non si sa ancora nulla sulla location.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 14:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA