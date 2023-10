Grande Fratello, Mirko Brunetti nuovo concorrente: «Con Greta pausa grave. Perla? Amore tossico»

Nemmeno il tempo di abbandonare le spiagge della Sardegna che Mirko Brunetti si è fiondato nella casa del Grande Fratello ed è un nuovo concorrente insieme a Giampiero Mughini e Jill Cooper. L'ex concorrente di Temptation Island ha raccontato nella puntata di lunedì 16 ottobre cosa è successo con Greta Rossetti.

Da Temptation al GF

A Temptation Island Mirko Brunetti è entrato fidanzato con Perla ed è uscito innamorato della tentatrice Greta Rossetti.

Mirko è ora un nuovo concorrente del Grande Fratello e durante la puntata di lunedì 16 ottobre Alfonso Signorini gli ha chiesto aa che punto è ora la sua relazione con Greta: «Con Perla era un amore tossico. Con Greta è stata una connessione mentale, è nato tutto gradualmente; ci ritroviamo in ogni pensiero e in ogni cosa. Ci siamo fatti un tatuaggio con la scritta "Nei tuoi occhi la mia cura"».

Ma quello che interessa al pubblico e al conduttore è se davvero sono in crisi o se ci sono margini per ricucire il rapporto: «Se ci siamo lasciati? Diciamo che siamo entrati in una pausa abbastanza grave. Non l'ho riempita di bugie come hanno scritto, però un paio di mesi fa ho cancellato un messaggioche era rivolto a Perla, che lei poi ha letto. Riguardava il lavoro, l’ho cancellato solo perchè non pensasse male ma ho fatto peggio. Attualmente sono single».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 07:02

